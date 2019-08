Ligue 2 : face à la Berrichonne, Chambly reste invaincu

Pas d'occasion concrète

Cette 5journée de Ligue 2 n'a pas fait évoluer les statistiques de Chambly et Châteauroux, chacune détentrices d'une petite prouesse. La meilleure défense (Chambly n'a encaissé aucun but) et la pire attaque du championnat (la Berrichonne n'en a inscrit aucun) se sont séparées sur un score nul et vierge (0-0) ce vendredi 23 août. Sans défaite au tableau, Chambly devrait conforter sa 5e place provisoire avec ce petit point glané.Pour la seule rencontre sans but de cette 5journée, les Picards, aux aguets sur les contre-attaques, n'ont pas su concrétiser au stade Pierre-Brisson de Beauvais. Sur un centre de Santelli placé dans l'aile gauche, Lassana Doucouré ne parvient pas à ouvrir le score (3'). Toujours en contre, l'ex-Berrichon retente sa chance après réception d'une centre de David, mais est gêné par le portier castelroussin (6'). David manque aussi son occasion : son tir (28') est dévié par Sanganté, ancien joueur de Chambly.Côté Châteauroux, Grange tente une frappe lointaine qui n'effraie pas Pontdemé (29'), qui boxe le ballon des deux poings. Le gardien picard doit bondir à nouveau sur une frappe enroulée de Grange, servi par un centre d'Hassan, pour dévier le cuir sur la transversale (42').Percutante, la Berrichonne s'offre une nouvelle occasion après la pause avec un nouveau tir à ras de terre de Grange (46') avant de s'effacer au profit des Picards, pas beaucoup plus inspirés. Faute d'occasion concrète, les deux équipes se quittent sur un 0-0. Un résultat satisfaisant pour Chambly, désireux d'assurer au plus tôt son maintien.