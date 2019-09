Ligue 2 : le FC Chambly bat le Paris FC 3-0 et reste invaincu

C’EST FINI !!



A deux points du premier

Quel début de saison en Ligue 2 pour le FC Chambly ! Le club de l’Oise continue de montrer, match après match, qu’il n’a pas été promu pour rien. Lundi 2 septembre, pour le compte de la 6ème journée, les hommes de Bruno Luzi ont humilié le Paris FC, qui jouait chez lui. Score final : 3-0.Chambly reste donc la meilleure défense du championnat, avec aucun but encaissé jusqu’ici. Avant Paris, ni Valenciennes, ni Orléans, ni Grenoble, ni Caen, ni Châteauroux n’ont réussi à marquer. Côté attaque, le FC Chambly n’avait cependant pas encore montré de quoi il était capable : c’est chose faite désormais, avec des réalisations de Benjamin Santelli dès la 3e minute, puis un coup-franc de Florian David juste avant la pause (45e +1), et un pénalty signé Thibault Jacques à la 62e minute.Paris, lanterne rouge du championnat, n'a rien pu faire, et a même fini en infériorité numérique après un carton rouge. Avec cette belle victoire, le promu remonte à la 4e place du classement, à seulement deux points du premier, Le Havre. Tout juste arrivé dans l’antichambre de l’élite, Chambly donnera très certainement du fil à retordre à ses adversaires. Un potentiel à confirmer lors de la prochaine rencontre, contre Auxerre vendredi 13 septembre.En attendant, rendez-vous vendredi 6 septembre pour un match amical face à Amiens.