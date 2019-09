Ligue 2 : un FC Chambly en deuil concède sa première défaite de la saison face à Auxerre

La défense prend l'eau

Décès dans la famille des fondateurs

L'invincibilité de Chambly en Ligue 2, c'est fini. Le club promu cette année, qui pouvait se targuer de n'avoir encaissé aucun but en six journées, s'est nettement incliné contre Auxerre (1-4) ce vendredi 13 septembre sur la pelouse de Pierre-Brisson à Beauvais.Le FCCO est rentré dans le rang en seconde mi-temps, sur une frappe d'Eddy Sylvestre, prêté par Nice aux toutes dernières heures du mercato. Seul à 25 mètres, sa frappe à ras de terre surprend Pontdemé (0-1, 59'), lui-même ancien Auxerrois.Chambly n'a pas eu le temps de se remettre de l'ouverture du score. Quinze minutes plus tard, à la réception d'un centre Le Bihan fait le break pour l'AJA en réceptionnant un centre au point de penalty (0-2, 74').Si Medhy Guezoui soulage son équipe avec le premier but de sa saison quelques instants plus tard sur une tête (1-2, 79'), la défense craque ensuite complètement. Les Camblysiens encaissent deux autres buts lors des cinq dernières minutes du match, signés par l'ancien Clermontois Dugimont (88', 1-3) et Ngando (90'+3, 1-4), qui semblent complètement oubliés par la défense.Chambly descend à la 6place provisoire du championnat, dépassé par Rodez, vainqueur net du Mans (4-1), et Troyes qui s'est offert Caen grâce à un but en toute fin de match.Cette première défaite coïncide malheureusement avec une autre triste nouvelle pour le FCCO. Le club a annoncé le même soir, dans un communiqué , le décès de Christophe Luzi, frère de Bruno Luzi, président du FC Chambly, et Fulvio Luzi, son entraîneur. Il s'est éteint à l'âge de 49 ans. La famille des fondateurs du club souffre d'une nouvelle perte, un an et demi après celle du patriarche Walter Luzi