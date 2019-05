Ligue 2 : le FC Chambly ne pourra pas faire toute sa saison à Beauvais

C'est une problématique qu'il va falloir régler rapidement : le stade actuel de Chambly n'est pas homologué pour des matches de Ligue 2. Le club doit donc trouver une solution de repli pour la saison prochaine, et soumettre sa proposition à la Ligue avant le 30 juin.



La solution idéale parait toute trouvée : le stade Pierre-Brisson de Beauvais. Mais ce n'est pas si simple que ça... D'après nos informations, la mairie de Beauvais s'apprête à faire une offre au promu de Ligue 2 en lui proposant d'utiliser ce stade, mais pour une dizaine de matches seulement, 12 au maximum.

Trois clubs pour un stade

La raison avancée est la suivante : la pelouse hybride du stade ne pourrait garder sa qualité optimale au-delà de 40 matches par saison. Hors, le stade beauvaisien accueillent déjà deux clubs résidents.



L'ASBO, club de football qui évolue en Nationale 3, joue 14 matches de championnat et 2 de Coupe de France. Le BRC, le club de rugby, joue 11 matches en Fédérale 2 et 2 tours de play-off.



Au total, 29 matches sont donc déjà prévus sur la pelouse de Pierre-Brisson. Ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour le FC Chambly, qui doit jouer 19 matches de Ligue 2.

Quitter l'Oise ?

Le club ne souhaite pas s'exprimer pour le moment, mais plusieurs pistes sont encore à explorer. Les discussions les plus avancées sont en cours pour jouer à Créteil (94) ou au stade Jean-Bouin, dans le 16ème arrondissement de Paris. Les municipalités de Tours (37) et de Sedan (08) ont également été contactées.



Impossible pour le moment de savoir si le FC Chambly fera toute sa saison en dehors du département, ou décidera de morceler son calendrier en jouant quelques matches à Beauvais, et les autres ailleurs.



La situation devrait s'éclaircir au plus tard dans le courant de la semaine prochaine. Les prochains jours seront ceux de la négociation et du compromis entre la Ville et le club.









