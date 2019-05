Ligue 2 : le FC Chambly pourrait jouer à Beauvais et au stade Charléty à Paris la saison prochaine

C'est une problématique qu'il va falloir régler rapidement : le stade actuel de Chambly n'est pas homologué pour des matches de Ligue 2. Le club doit donc trouver une solution de repli pour la saison prochaine, et soumettre sa proposition à la Ligue avant le 30 juin.



La solution idéale parait toute trouvée : le stade Pierre-Brisson de Beauvais. Mais ce n'est pas si simple que ça... D'après nos informations, la mairie de Beauvais a fait une offre au promu de Ligue 2 en lui proposant d'utiliser ce stade, mais pour une dizaine de matches seulement, 12 au maximum.

Trois clubs pour un stade

La raison avancée est la suivante : la pelouse hybride du stade ne pourrait garder sa qualité optimale au-delà de 40 matches par saison. Hors, le stade beauvaisien accueillent déjà deux clubs résidents.



L'Association sportive Beauvais Oise, club de football qui évolue en Nationale 3, joue 14 matches de championnat et 2 de Coupe de France. Le Beauvais Rugby Club joue 11 matches en Fédérale 2 et 2 tours de play-off. Au total, 29 matches sont donc déjà prévus sur la pelouse de Pierre-Brisson. Ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour le FC Chambly, qui doit jouer 19 matches de Ligue 2.



Face à ce problème, des solutions existent pour améliorer la résistance de la pelouse, comme des nouveaux moyens de luminothérapie, avec un surcoût financier pris en charge par le club, le département et la région à hauteur de 200 000 euros. Le pari serait inédit en France.

L'hiver à Charléty ?

Pour le moment aucune décision n'a été communiquée du côté du FC Chambly, mais le club devrait déposer une demande auprès de la Ligue pour jouer ses plus belles affiches à domicile en début ou en fin de saison. En fonction du calendrier proposé, l'hypothèse du stade Pierre-Brisson serait retenue.



Quid des autres rencontres ? L'hiver, Chambly souhaiterait jouer ses matches au stade Charléty à Paris. La mairie de Paris et le Paris Football club, qui joue sur ce terrain également en Ligue 2, auraient déjà donné leur accord.



Le club devrait rendre sa décision officielle en début de semaine prochaine.



