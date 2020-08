Ligue 2 : une recrue slovène pour renforcer le secteur offensif du FC Chambly

L’effectif du club de l’Oise continue de s’étoffer. Après le coup dur et la grave blessure de sa recrue phare et principale arme offensive, Nikola Petkovic, le FC Chambly a dévoilé coup sur coup le recrutement de deux attaquants. Après l’officialisation de l’arrivée du Macédonien Vlatko Stojanovski , en provenance de Nîmes, le club a officialisé celle du Slovène Luka Šušnjara.Le joueur de 23 ans, habitué du couloir gauche, peut également évoluer sur le flanc droit ou le centre de l’attaque. Titulaire régulier du NS Mura (4e du championnat de Slovénie, vainqueur de la coupe nationale et qualifié en Ligue Europa), l’international U21 s’est engagé pour une durée de trois ans. Il sort d’une saison lors de laquelle il a disputé 42 matches toutes compétitions confondues et claqué dix buts pour sept passes décisives.Le club croise les doigts pour qu’il soit qualifié pour le déplacement à Niort le 29 août, histoire d'aider ses nouveaux coéquipiers à débloquer le compteur de buts. Lors de la première journée de Ligue 2, Chambly s’est en effet incliné à domicile 3-0 face au Paris FC.