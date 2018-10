Un marché fermier géant au coeur de Beauvais

Arboriculteur, une vocation

Légumes, fruits de saison, produits laitiers, miel, cidre, bière, chocolat, charcuterie, pâtisserie et viennoiserie, tous sont des produits. Le plus grand marché fermier de l'Oise ne réunit que des producteurs locaux. Ils sont une centaine inscrits cette année, souvent issus de l'agriculture biologique, soit sans pesticide.Selon un récent sondage, 71% des Français préfèrent acheter des produits locaux. Ce n'est pas un hasard si ce marché a lieu dans le parc départemental. Un quart des cantines des 66 collèges de l'Oise s'approvisionnent en produits locaux.Parmi les producteurs présents ce dimanche, Marc Vendrome. A 25 ans, il a sauté le pas. L'arboriculteur possède deux hectares de vergers sur douze variétés différentes à Bailleul-sur-Thérain.Même s'il reconnaît que les débuts sont difficiles, il est confiant en l'avenir : "La difficulté c'est de pouvoir bien valoriser son produit et de pouvoir valoriser son temps de travail. Quand on est en circuit court, on fait des longues journées, notamment le dimanche comme aujourd'hui. Or il faut pouvoir vivre de son métier. Je n'ai qu'une année de recul et pour le moment je ne tire pas de salaire (...) mais je suis confiant. On a notamment le distributeur automatique qui permet de pouvoir après les horaires d'ouverture, aux lients de se servir avec la carte bleue".Comme l'an dernier, plus de 30 000 visiteurs ont participé à l'événement.