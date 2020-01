Le meurtrier d'Issa Camara à Compiègne en 2016 condamné à 18 ans de prison

Amine M., aujourd'hui âgé de 26 ans, comparaissait depuis mercredi 22 janvier devant la cour d'assises de l'Oise pour le meurtre d'Issa Camara à Compiègne en 2016. Il a été reconnu coupable et condamné à 18 ans de prison.Le 10 juillet 2016, Issa Camara est tué de 4 balles tirées par une arme automatique de calibre 7,65 dans le quartier Bellicart, un quartier sensible de Compiègne, gangrené par la drogue.Il succombera quelques heures plus tard de ses blessures. Un meurtre qui sème le trouble sur place : 3 jours après, des violences éclatent avec des tirs de kalachnikov dans Compiègne.Quelques semaines plus tard, le tireur présumé, un habitant du quartier, est interpellé à Bourg-et-Comin, petit village de l'Aisne où il s'est caché depuis les faits. Agé de 22 ans, le suspect, "défavorablement connu des services de police et de justice", sera mis en examen et incarcéré début août 2016. Deux complices présumés seront par la suite interpellés. L'un à Grande-Synthe dans le Nord, dans les jours qui ont suivi le meurtre d'Issa Camara. L'autre en décembre 2016 dans l'Aisne. Ils ont été mis en examen pour "complicité d'assassinat".