La ministre de la fonction publique à Beauvais pour construire une action publique "plus proche" et "plus efficace"

La ministre est accompagnée (à sa droite) de Madame le maire Caroline Cayeux. • © Haron Tanzit / FTV

"Mon job, c’est d’aller voir pourquoi ça bloque"

Elle a choisi Beauvais, "ville particulièrement touchée par l’épidémie de Covid-19", pour effectuer sa première visite officielle en qualité de ministre de la Transformation et de la fonction publiques. Amélie de Montchalin, la "ministre de tous les fonctionnaires", s’engageait ce matin sur France Inter à "redonner des marges de manoeuvre à chacun, là où il est".Elle est arrivée vers 11h au centre hospitalier Simone Veil.Aux côtés de la ministre : Caroline Cayeux, maire de Beauvais. Amélie de Montchalin devait justement se rendre en mairie à midi, pour rencontrer les agents de l’état civil et du centre communal d’action sociale.La journée se poursuivra à 13h avec les résidents et le personnel du Bosquet, un EHPAD Beauvaisien.La ministre devrait enfin déjeuner, à huis clôs, avec des agents des trois fonctions publiques (collectivités territoriales, État, hôpital).En référence à la crise du Covid, Amélie de Montchalin estimait ce matin sur France Inter qu’"on a tenu parce que qu’on a mis tous ces gens ensemble, au bon niveau, avec des marges de manœuvre, la possibilité d’agir à ce niveau là." Une forme de flexibilité que la ministre semble vouloir systématiser.Amélie de Montchalin dit vouloir une action publique "plus simple, plus proche, plus efficace, plus juste". "Mon job, c’est d’aller voir pourquoi ça bloque, explique la ministre. Où est-ce qu’on peut accélérer, mettre en œuvre plus concrètement les choses."L’enjeu serait de rendre les réformes passées plus palpables et concrètes pour les Français, afin de leur redonner confiance dans le politique. Elle a quelques solutions en tête, mais souhaite commencer par une phase de dialogue social.Une lettre sera bientôt envoyée aux 5,5 millions de fonctionnaires pour leur demander "qu’est-ce que chacun d’entre eux voit comme mesure urgente pour que cette action publique soit plus efficace" et "qu’est-ce qui dans leur vie quotidienne au travail est nécessaire de changer", annonce la ministre.Elle ajoute que "toutes les organisations syndicales" seront réunies vendredi pour aborder "des questions de rémunération, de protection sociale, d’attraction des métiers et d’égalité hommes-femmes".