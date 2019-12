Le ministre chargé de la Ville visite les quartiers Argentine et Saint-Lucien à Beauvais

Les quartiers Argentine et Saint-Lucien de Beauvais sont éligibles au nouveau programme national de renouvellement urbain le NPNRU. Ce programme concerne les quartiers les plus fragiles, il s'agit de les transformer afin d'améliorer la vie quotidienne de leurs habitants.Plusieurs objectifs sont visés : leur désenclavement, l'amélioration de l'offre de logements, la requalification des logements et des équipements publics vieillissants, la valorisation et la sécurisation des espaces publics, et des espaces verts ainsi que le soutien de l'activité commerciale de proximité.Le quartier Argentine a été construit dans les années 60. La requalification du Clos Saint-Antoine de ce quartier commencera début 2020, elle concerne 161 logements. 14 seront démolis. Le coût des travaux est estimé à 8,5 millions d'euros et ils devraient durer 24 mois.Concernant le quartier Saint-Lucien, 224 logements seront rénovés