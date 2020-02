Municipales 2020 à Beauvais : suivez le débat entre les candidats

En prime time et sur Internet

Mercredi 26 février à 21h45 : Beauvais

Roxane Lundy, gauche unie et écologistes (PS-Génération’S-EELV-PCF-PS-LFI-les Radicaux de gauche);

Philippe Enjolras, sans étiquette;

Claire Marais-Beuil, Rassemblement National

Renée Potchtovik, Lutte Ouvrière.

Municipales 2020 : fiche d'identité de Beauvais

Les 15 et 22 mars, les soirées électorales en région dès 19h55

Les élections municipales ont lieu les 15 et 22 mars prochain. Dès le mercredi 26 février, les antennes régionales de France 3 vont diffuser 287 débats organisés sur l'ensemble du territoire métropolitain. Pour la Picardie, 8 débats sont prévus sur nos antennes les 26 février, 4, 11 et 18 mars.Chaque mercredi, les débats seront diffusés en simultané et en prime time, aux alentours de 21h05. Au cours de chacune de ces soirées exceptionnelles d'une durée de 1h30, nous vous proposerons deux débats à suivre à la télévision et sur notre site internet.Les mercredis 26 février, 4 mars, 11 mars et 18 mars, retrouvez chaque soir des débats sur France 3 Picardie. Présentation des candidats, décryptages et échanges entre les candidats aux municipales dans les grandes communes des deux territoires.Pour le débat des municipales à Beauvais, présenté par Zohra Hamdane, 4 des 5 candidats débattront.Invités :La maire sortante et candidate Caroline Cayeux refuse de participer au débat sur France 3 Picardie. Une décision qu'elle explique : "À la date du 26 février, date d’enregistrement du débat, nous ne connaîtrons pas officiellement les listes en lice pour ces élections. De plus, j’ai toujours considéré que le seul débat qui vaille est celui qui se joue tous les jours avec les Beauvaisiens, que ce soit le porte-à-porte, les réunions publiques, les rencontres journalières, le tractage ou encore le boîtage".La maire DVD sortante de Beauvais et présidente de la communauté d’agglomération du Beauvaisis, est, pour ces nouvelles élections, candidate d’une liste sans étiquette mais elle est soutenue par La République en marche, LR, l’UDI, le Nouveau Centre, Agir la Droite. Maire depuis 2001, Caroline Cayeux lors des dernières élections de 2014 avait raté la réélection dès le 1er tour à 43 voix seulement. Elle a remporté le second tour avec 57,24% des suffrages.Malgré son bilan, armement de la police municipale, bus à 1 euro journalier, lancement d’un plan contre la désertification du centre-ville, ses opposants lui reprochent notamment une désertification du centre-ville. Et l’ouverture polémique du centre commercial du Jeu de Paume.La gauche part rassemblée à Beauvais pour ces élections municipales 2020. La gauche et les écologistes partent rassemblés contrairement à 2014. La tête de liste est Roxane Lundy, l’ancienne présidente des MJS qui a suivi Benoit Hamon avait été qualifiée de parachutée lors des élections européennes de 2020 où elle figurait sur la liste de Benoit Hamon. Un an plus tard, une première, la gauche a réussi à se rassembler derrière elle. La gauche pourrait ainsi éviter une dispersion des voix et rêve de gagner Beauvais ce qui n’est pas arrivé depuis 24 ans.Seule la candidate de Lutte Ouvrière ayant obtenu 1,47% des voix au 1er tour en 2014, Renée Potchtovik, repart une nouvelle fois seule.Tout est à construire pour le Rassemblement national. En 2014, Le Front national était arrivé en 3ème position avec 15,81% des suffrages. Aujourd'hui, il présente une nouvelle candidate à Beauvais, Claire Marais-Beuil, l’ancienne co-listière de Caroline Cayeux durant 2 mandats en charge du logement et de la famille.Elle reste au côté de Caroline Cayeux durant 10 ans et quitte la majorité municipale de Beauvais pour désaccords. Le RN composé de 3 élus en 2014 est aujourd’hui inexistants, les trois élus désormais sans étiquette ont tous quitté le parti de Marine Le Pen, et l’ancienne candidate du front national de 2014 Florence Italiani actuelle conseillère régionale a rejoint debout la France et fait partie du groupe de dissident ayant quitté pour un nouveau groupe composé de 10 élus sans étiquette. Le RN compte sur ses bons scores aux européennes pour se relancer, la liste menée par Jordan Bardella est arrivée en tête en 2019 avec 28,16% des voix.Durant ce débat, nous verrons : comment relancer l’économie après la fermeture de Nestlé ? Quelles sont les propositions des candidats en matière de transition écologique ? Faut-il revenir sur l’armement de la police municipale à Beauvais tel que le proposent certains candidats ? Comment redynamiser le centre-ville alors que celui-ci a été classé cœur de ville ? Alors que la maire sortante Caroline Cayeux rappelle sa mesure phare le bus à un euro par jour, faut-il aller plus loin comme voulu par certains candidats ?Au total, le réseau régional de France 3 vous propose près de 300 débats :A l'occasion des deux tours de scrutin qui ont lieu les 15 et 22 mars, les deux soirées électorales organisées par France 3 débuteront dès 19h55 pour une première tranche régionale jusqu'à 21h, puis de 21h15 à 22h et enfin de 22h15 à 23h pour les tout derniers résultats. Et sur le site internet de France 3 Hauts-de-France, vous pourrez retrouver les résultats des communes qui vous intéressent, ainsi que les réactions des candidats et les analyses du vote.