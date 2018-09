Oise : à Abbecourt, un homme de 27 ans se tue au volant après avoir percuté une habitation

Un homme de 27 ans a trouvé la mort au volant de sa voiture, dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 septembre, sur la RD 1001 (anciennement route nationale 1) à Abbecourt (Oise). Au niveau du carrefour dit "du Gros-poirier", vers 3h20 du matin , l'automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule. Celui-ci est sorti de la route pour venir percuter une habitation bordant la route.À leur arrivée, les pompiers n'ont pu que constater le décès du jeune homme. La désincarcération de la victime "a nécessité d'importants moyens de secours [sapeurs pompiers de Noailles, Méru, Compiègne, Clermont-de-l'Oise, Creil et Beauvais, NDRL], auxquels sont venus s’ajouter des équipes de sauvetage déblaiement," ajoute le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise (SDIS 60). L'opération a pris fin trois heures plus tard, vers 6h30.Les circonstances précises de l'accident restent encore à déterminer.