Oise : l'Académie beauvaisienne d'escrime sacrée championne d'Europe en Italie

Les quatre escrimeuses beauvaisiennes, samedi 19 janvier, à Caserte (Italie). / © Gilles Perrier / ABE

Un parcours sans accroc

Championnes de France, les escrimeuses de l'ABE ont débarqué en Italie avec la ferme intention de décrocher un podium à la Coupe d'Europe des clubs champions. Les Beauvaisiennes ne se sont finalement pas contentées d'une médaille de bronze ou d'argent :C'est une belle revanche que s'offrent, vice-championne du monde en 2017. Les quatre épéistes ont remporté leur rencontre sur le fil par 36 points à 35, contre l'équipe qui les avaient sorties de la compétition en 2017."C'est énorme, je suis vraiment heureux pour elles, jubile Xavier Lambertyn, le président du club. Ça fait 10 ans, depuis notre premier titre national, qu'on se fixait cet objectif. On s'était fait sortir un peu injustement en 2017 par cette équipe et on a pris une belle revanche."À Carsete, à quelques kilomètres de Naples, les quatre escrimeuses se sont frayées un parcours sans accroc . Arrivées premières de leur poule, elle ont successivement remporté leurs duels en quarts de finale face à la Société d'escrime de Zurich (45-32) et l'Aeronautica Militare Roma (38-38), en mort subite, en demi-finale.La Coupe d'Europe des clubs champions fait se rencontrer entre eux chaque année les douze clubs européens sacrés champions nationaux. La Russie, tenante du titre, ne s'est pas présentée à la compétition. L'Italie a pu faire concourir deux clubs (Fiamme oro et Aeronautica Militare Roma) car le pays hôte se réserve le droit d'inviter un club supplémentaire.