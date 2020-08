Oise : après l’agression d’une passagère, les conducteurs du Flixbus suspendus le temps de l’enquête

Les témoignages recueillis à ce stade ne permettent pas d’avoir une vision globale de ce qu’il s’est passé. Mais une enquête interne est ouverte et nous espérons faire la lumière au plus vite sur cette affaire. Evidemment, nous ne cautionnons aucune forme d’acte violent. Ils n’ont aucunement leur place chez Flixbus. Raphaël Daniel



La victime contactée par mail

Ce lundi 17 août, la compagnie Flixbus s’est exprimée par le biais de son porte-parole, Raphaël Daniel, pour revenir sur l’incident constaté jeudi 13 août dans l’Oise . Ce soir-là, les deux chauffeurs ont abandonné une passagère et habitante de Creil sur une aire d’autoroute, alors qu’elle attendait les pompiers après une altercation violente avec l’un des deux conducteurs.Interrogé par nos soins, le porte-parole de la compagnie précise qu’il a été demandé à leur partenaire responsable des conducteurs de suspendre les deux conducteurs le temps de l’enquête.En l’absence d’un numéro de téléphone, Flixbus a notamment tenté de contacter par mail la victime de l’agression et est en attente d’une réponse : "Le fait qu’elle n’ait pas donné de numéro de téléphone lors de sa réservation a rendu les choses un peu plus compliquée pour prendre contact. Je ne peux qu’encourager les clients à laisser leur numéro pour rendre l’enquête et les sanctions en cas de soucis plus efficaces", a finalement conseillé le représentant de Flixbus.