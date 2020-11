Oise : Archipop lance une collecte de films familiaux ou amateurs dans le Vexin-Thelle

La personne qui a filmé est rarement la personne qui nous remet les films. Il y a déjà une génération qui est passée. Certaines personnes connaissent bien le contenu des films, d'autres pas du tout. Souvent, ils ont récupéré des films mais n'ont pas d'appareil pour les regarder. Ils ne savent pas ce qui est dessus. François Raboteau, président d'Archipop

De vieux films de famille qui traînent au fond d’un grenier, cassettes d’entreprises, bobines tournées par l’oncle amateur... Ces traces du passé intéressent l’association beauvaisienne Archipop , qui lance un appel à collecte au sein de la communauté de communes du Vexin-Thelle, dans l’Oise. L’association entend visionner, conserver et revaloriser ces archives personnelles, "témoignages d’une époque" et "source documentaire précieuse de notre culture et notre histoire"."On recherche tout ce qui peut témoigner de la vie quotidienne de la famille et dans les communes, expose François Raboteau, son président, que ce soient les fêtes, les commémorations..." Un critère qui englobe de nombreux films sur formats argentiques ou cassettes, des années 20 aux années 1990.Le dépôt ou don se fait sur rendez-vous. "Ensuite, on va trier les films, détaille François Raboteau, regarder ce qui est vraiment intéressant pour le projet. À partir de là, on informe le déposant de ce qu'on a trouvé sur les films, ce qu'on a visionné, et on va se mettre d'accord sur ce qui est numérisé ou pas." Une copie de cette numérisation est remise gratuitement aux personnes qui ont déposé les images.Cette collecte, qui doit, si la situation sanitaire le permet, se dérouler de décembre à juin prochain, viendra alimenter un fonds documentaire et nourrir différents projets de valorisation. Ciné-concerts avec des écoles de musique, projections dans des salles de cinéma, expositions, street-art… Les possibilités sont nombreuses et dépendent des partenariats qui se noueront sur le territoire.