Oise : l'auteure beauvaisienne Zahia Rahmani reçoit le prix Albertine 2020

Zahia Rahmani a remporté mercredi 9 décembre, le prix Albertine 2020 pour son livre "Muslim, a novel". Décerné par l'ambassade de France, ce prix récompense l’œuvre préférée des lecteurs américains de fiction contemporaine francophone, traduite en anglais et publiée aux États-Unis.

C'est "très émue" que Zahia Rahmani répond au téléphone. Mercredi 9 décembre, cette auteure qui a grandi à Beauvais, dans l'Oise, a reçu le prix Albertine 2020 pour son livre "Muslim, a novel" (en français, "Musulman, un roman"). Ce prix, décerné par les services culturels de l’ambassade de France, récompense l’œuvre préférée des lecteurs américains de fiction contemporaine francophone qui a été traduite en anglais et publiée aux États-Unis.

Un livre publié il y a 15 ans

"C'est un livre que j'ai publié il y a 15 ans, explique-t-elle, la voix chargée d'émotion. Je l'ai écrit après les événements survenus à la prison d'Abou Ghraib". Entre 2003 et 2004, un rapport de l'ONG Amnesty International accuse l'armée américaine et la CIA de violation des droits de l'homme à l'encontre des prisonniers d'Abou Ghraib. Ces prisonniers étaient abusés sexuellements et physiquement, torturés, tenus en laisse.



"Je me suis sentie presque humiliée en tant qu’humain, se souvient Zahia Rahmani. On ne peut pas être plus barbare que ces barbares eux-même", s'indigne-t-elle.

"J'avais une responsabilité éthique d'écrire"

Alors, l'écrivaine décide d'écrire un livre, pour "tenter de conjurer l'avènement d'une figure de paria" en la personne des musulmans. "J'avais une responsabilité éthique d'écrire sur ce terme "musulman", qui recouvre une variété de vies et d’identités et qui finit par se réduire à la figure du terroriste".

Arrivée d'Algérie en 1967

Zahia Rahmani est née en Algérie en 1962. Alors qu'elle est agée de 5 ans, elle débarque en France avec sa famille en 1967. La famille décide de s'installer en Picardie, dans l'Oise, à Beauvais. "Je garde un très beau souvenir de la Picardie. Toute ma famille y vit encore et j'ai moi-même une maison dans l'Oise", assure-t-elle.

Seulement 3% des livres français traduits aux États-Unis

C'est donc en 2019 que Matthew Reeck, un "ami américain", de Zahia Rahmani, décide de traduire le livre et de le présenter à des éditeurs aux États-Unis. Une "vraie fierté", confie Zahia Rahmani qui souligne que "seulement 3% des livres français sont traduits aux États-Unis".



C'est ensuite un jury de lecteur qui a accordé ses votes aux roman "Muslim, a novel". Sur les cinq ouvrages sélectionnés, celui de Zahia Rahmania récolté plus de la moitié des votes. "Je suis très émue, parce que j'étais en concurrence avec des auteurs que j'admire. Je n'aurais jamais pensé remporter ce prix", assure-t-elle. Il faut dire qu'elle était face à des grands noms de la littérature française, comme Virgine Despentes, Jean Baptiste Del Amo ou encore Yannick Haenel.