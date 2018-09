Oise : la chasse est ouverte

Les chasseurs ont noté la date depuis longtemps : la saison de la chasse est lancée dans l'Oise à 9h ce dimanche 23 septembre, c omme dans neuf autres départements (le Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, l'Eure-et-Loir, l'Eure, l'Orne, la Manche et la Mayenne).Dans la Somme et l'Aisne, les deux autres départements picards, le coup d'envoi avait été donné une semaine plus tôt, le 16 septembre, selon un calendrier fixé par arrêté préfectoral . Désormais la chasse est ouverte dans toute la France sauf la Sarthe : ce sera le 30 septembre.Cette nouvelle saison de chasse arrive peu de temps après qu'Emmanuel Macron a donné son accord pour réduire de moitié le prix du permis national de chasse, qui passera de 400 à 200 euros. Dans l'Oise, ce permis est toutefois gratuit depuis que la Fédération départementale des chasseurs a décidé de l'offrir, pour favoriser le recrutement de nouveaux chasseurs.Selon la Fédération nationale des chasseurs (FNC), en 2015, la France comptait plus de 1,1 million de chasseurs pratiquants. Ils sont actuellement près de 18.000 dans l'Oise La fin de la saison est fixée au jeudi 28 février à 18 heures.