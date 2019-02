Les gendarmes de Formerie et de la brigade de recherches de Beauvais travaillaient sur le dossier depuis plusieurs mois. Ce lundi 4 février, dix personnes âgées de 20 à 30 ans ont été arrêtées sur la commune de Formerie dans l'Oise. Les individus soupçonnés d'être impliqués dans un trafic d'héroïne, de cannabis et de cocaïne sont, selon nos confrères du Parisien, en garde-à-vue.

300 g d'héroïne et un fusil de chasse

Lors des perquisitions qui se sont tenues ce matin, le procureur de la République a annoncé la saisie d'environ 300 g d'héroïne. Le Parisien affirme également la découverte d'un fusil de chasse. Pour l'heure, les enquêteurs s'attachent à déterminer les recettes qu'a pu générer un tel réseau.