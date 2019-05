Oise : l'entreprise de recyclage Decamp-Dubos reprise par la société Remondis

La fin d'une affaire de famille

Après plusieurs mois de procédure, les dirigeants et les salariés de l'entreprise de recyclage Decamp-Dubos ont appris le nom de leur repreneur. Il s'agit de la société Remondis France, implantée à Amblainville au sud de l'Oise et spécialisée également dans le traitement des déchets.Remondis, qui appartient à un groupe allemand, s'est engagé à conserver 51 postes sur 55, ainsi que les activités sur le site d'Allonne. La maire de Beauvais Caroline Cayeux s'est déclarée "soulagée et satisfaite par cette décision du tribunal de commerce qui s’attache à préserver les emplois et l’activité sur le territoire du Beauvaisis."Néanmoins, les dirigeants de l'enteprise Decamp-Dubos auraient préféré ne pas mettre un point d'honneur à cette histoire familiale qui dure depuis 73 ans.D'autant que la société, forte de son savoir-faire, avait un carnet de commandes bien rempli. "Je trouve cette situation honteuse, parce que l'on fait 450 000 euros de chiffre d'affaire encore le mois dernier, on participe à l'économie ciculaire, et on se retrouve devant le tribunal de commerce", déplorait mardi Marcelle Akpinar, arrière-petite-fille du créateur de l'entreprise Decamp-Debos.Il y a quatre ans, la société a été placée en redressement judiciaire et a eu du mal rembourser un prêt bancaire de plusieurs centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, c'est avec le coeur lourd qu'une page se tourne. "Comme dit ma grand mere "ruinée mais debout"", a écrit Marcelle Akpinar sur sa page Facebook.