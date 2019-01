Oise : une éolienne se brise en deux à Campeaux

Intervention rare, aujourd’hui dans la commune de Campeaux, au nord de l’Oise. Peu après 14h30, le mât d’une éolienne s’est rompu en son milieu, engendrant la chute de celle-ci. Les débris sont tombés dans un rayon de 300 mètres. pic.twitter.com/erid5LUPOW — SDIS de l'Oise (@SDIS60) 23 janvier 2019

Une éolienne s'est écroulée dans un champ de la commune de Campeaux, dans l'Oise, mercredi 23 janvier. Le mât de la structure s'est littéralement plié en deux en son milieu, la tête et les pales se sont écrasées sur le sol enneigé, tout près de la route de Berlure menant à Formerie.Les pompiers ont été alertés par un riverain vers 14h40. Ils ont alors dépêché un engin sur place, puis délimité un périmètre de sécurité autour de l'épave. Aucune personne ne se trouvait heureusement au pied de la structure lors de sa chute. Les forces de l'ordre et des techniciens d'Enedis sont ensuite arrivés, attendus pour comprendre les raisons de cette chute accidentelle. Le propriétaire du champ a lui aussi été prévenu."C'est un fait totalement inédit pour nous dans le département de l'Oise, indique un officier du SDIS. D'ailleurs, ça l'était aussi pour d'autres : les techniciens d'Enedis ne nous ont pas cru, dans un premier temps, lorsqu'on les a prévenus de la chute de l'éolienne". L'éolienne faisait partie d'un parc composé de deux structures, situé entre le village de Campeaux et Formerie.