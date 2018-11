Oise : les habitants de Warluis et Rochy-Condé votent contre la fusion des communes

Avec des habitants de Warluis et de Rochy-Condé ; Christophe de Ponton d'Amécourt, maire de Warluis (SE) ; Christian Moleins, représentant Collectif Agir pour mon village ; Yves Sajot, maire Adjoint Rochy - Condé (SE). Un reportage d'Haron Tanzit et Nagib Ben Ghezala.