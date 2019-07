Oise : un homme condamné à 15 ans de prison pour avoir tenté de tuer sa mère

Le drame s’est produit le 5 janvier 2017 à Cauffry, dans l’Oise. François V., âgé d’une trentaine d’année, est scotché à son ordinateur. Sa mère s’énerve et une dispute éclate. L’homme voit rouge, s’empare d’un couteau et frappe sa mère à plusieurs reprises. Avant de donner l’alerte chez le voisin, il prend tout de même le temps de se laver et de se changer.

L’homme à la barre

Début juillet 2019, soit deux ans et demi plus tard, l’homme comparait devant les assises de l’Oise pour tentative d’homicide. Sa mère a survécu à ses blessures mais elle ne comprend toujours pas pourquoi son fils a tenté de "l’effacer" comme elle dit.



Le 2 juillet, à l’occasion d’une journée consacrée au profil de l’accusé lors du procès, son avocat Me Arnaud Ledru a plaidé la folie passagère. "En juin 2017, il a été diagnostiqué avec une pathologie psychiatrique grave, expliquait le magistrat, interrogé au palais de justice. Depuis, il est traité et stabilisé pour cela, ce qui explique qu’aujourd’hui il va mieux".



De son côté, Me Domitille Risbourg, avocate de la victime, dénonçait une stratégie pour déresponsabiliser l’accusé.



Mercredi 3 juillet, la justice a fini par trancher. François V. a été reconnu pleinement responsable de ses actes et condamné à 15 ans d’emprisonnement. Selon son avocat, le trentenaire accepte la peine et ne compte pas faire appel.