Oise : les lignes Keolis perturbées par un mouvement social pendant le baccalauréat

Les prévisions du trafic du lundi 27 juin 2019

Les lycéens de l’Oise devront faire preuve d’anticipation pour parvenir en temps et en heure dans l’établissement où se déroulent leurs épreuves du baccalauréat. Surtout, s’ils ont pour coutume d’emprunter le réseau Keolis pour se déplacer. En effet, le groupe a annoncé que le trafic serait perturbé sur certaines de ses lignes les 17, 21, 24 et 27 juin de 6h à 9h. Cette situation est le résultat d’un mouvement social entamé le 28 mai dernier.Si les lignes régionales 43 et 44, Le Bus, DUC et TUM circuleront normalement des courses sont annulées sur certaines lignes du Réseau Oise et sur la Ligne Amiens-Beauvais 42.