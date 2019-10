Oise : les meilleurs joueurs de pétanque s'affrontent à Beauvais lors du trophée l'Équipe

[#Pétanque 🏆] #LIVE 🔴 Je n’ai pas pu résister ! La pétanque est un loisir ancré dans nos histoires familiales à tous, alors ici à l’Elispace, tout le monde a envie de se prendre au jeu ! pic.twitter.com/XtwJ4CGX3T — Caroline Cayeux (@carolinecayeux) October 7, 2019



Beauvais capitale de la pétanque durant une semaine

Composition de l'équipe de France Hommes : Mickaël BONETTO, Philippe QUINTAIS , Philippe SUCHAUD

Coach : Alain BIDEAU

Femmes : Audrey BANDIERA, Sandrine HERLEM, Anna MAILLARD

Coach : Jean-Philippe SORICOTTI

Il ne faut pas croire, la pétanque ne se pratique pas que dans le sud de la France ! Les meilleurs joueurs se sont donné rendez-vous à Beauvais (Oise) cette semaine à l'occasion de la 3e édition du Trophée l'Équipe.16 équipes de 11 nationalités différentes s'affrontent pour remporter les 6 titres en jeu. La formule ne change pas, comme les années précédentes, les équipes masculines et féminines concourent en individuel, doublette et triplette.Le tournoi a débuté ce mardi devant un public de 300 à 400 personnes. "C'est très bien pour un mardi matin, nous sommes satisfaits, confie Maryan Barthélémy, directeur de Quaterback, co-organisateur de l'événement avec le journal L'Équipe, et cela ne fera qu'augmenter d'ici la fin de la semaine."L'entrée est gratuite, l'occasion d'admirer l'élite mondiale mais aussi d'assister aux tournois VIP. Ce mardi, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de foot, Raymond Domenech, son épouse et animatrice Estelle Denis ou encore l'athlète Pierre-Ambroise Bosse se sont prêté au jeu. Même la maire de Beauvais, Caroline Cayeux, n'a pas pu résister.Après deux ans à Tours, la ville de Beauvais a été choisie en 2018 pour accueillir cette 3e édition. "C'était une belle candidature, souligne Maryan Barthélémy, nous avons été conquis par les installations et le potentiel d'offrir un bel événement."Le tournoi se déroule à l’Elispace jusqu'à dimanche où une soixantaine de bénévoles des clubs de pétanque du département s'affairent pour que tout se passe au mieux.En espérant que l'Oise porte bonheur aux Français, favoris des compétitions internationales mais toujours devancés sur le trophée l'Équipe. "Ils n'ont remporté qu'un seul titre, la doublette femmes en 2017, mais ils sont venus cette année avec plein d'ambition, dans trois semaines il y aura les championnats du monde au Cambodge, c'est donc une bonne occasion de prendre confiance ici", affirme Maryan Barthélémy.