Dans l'Oise, les numéros d'urgence rétablis après une coupure téléphonique toute la journée

ℹ️ Vous pouvez de nouveau joindre les services d'urgence aux numéros habituels. Pour un rappel des numéros et dans quel cas les contacter → https://t.co/2S1rJ8hR2J https://t.co/biDpOK0Va4 pic.twitter.com/O0gFJC5mw4 — Préfète de l'Oise (@Prefet60) October 15, 2020

Depuis 10h, au matin de ce jeudi 15 octobre, les numéros téléphoniques habituels des services de secours de l'Oise étaient indisponibles. La situation normale a été rétablie à 18h30 ce soir et le numéro spécial, mis en place en urgence, est désormais obsolète. La police, le Samu et les pompiers sont donc à nouveau joignables aux 15, 17, 18 et 112.Selon l'opérateur téléphonique Orange, qui gère la liaison, la perturbation provenait d'un chantier situé à Moreuil, près duquel se trouve un important centre réseau. Deux fibres optiques reliant les préfectures de la Somme et de l'Oise y avaient été sectionnées par accident, provoquant l'interruption totale des communications.Les techniciens de l'opérateur sont rapidement intervenus en soudant les deux partis sectionnées d'une des deux fibres. La deuxième, qui avait privé près de 10 000 clients de téléphone - principalement autour de l'agglomération beauvaisienne - est en cours de maintenance et devrait être réparée dans la soirée.