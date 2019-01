Dans l'Oise, le Parc Saint-Paul recherche 200 saisonniers pour l'été

De 18 à 68 ans, avec ou sans diplôme

par mail à l'adresse suivante : rh@parcsaintpaul.fr

par courrier à l'adresse suivante : Parc Saint-Paul, Service du Personnel, 47 Rue de l’Avelon, 60650 Saint Paul.

Deuxième site touristique du département de l'Oise en terme de visiteurs, le Parc Saint-Paul lance ce 16 janvier sa campagne de recrutement pour la saison estivale, qui débute le 6 avril 2019. En moins de trois mois, le parc doit trouver et former ceux qui distribueront les barbe à papa ou piloteront les attractions à l'été. 200 postes sont à pourvoir.Certains postes ne nécessitent pas de diplôme particulier, et une formation sera préalablement prodiguée aux candidats sélectionnés. Seules conditions :en faisant preuve, notamment, de dynamisme et de bonne humeur, etLe doyen du parc et capitaine du bateau Mississippi Claudy (photo) profitera de cette période de recrutement pour former ses futurs successeurs avant de goûter à une retraite bien méritée.La direction du parc recherche aussi des profils spécialisés très divers. Elle est en quête de candidats ayant des expériences dans le secourisme, la cuisine et le service en restauration rapide pour assurer les services qu'il propose aux visiteurs. Les candidats sélectionnés seront contactés pour des entretiens dès le mois février.: vous pouvez dès à présent postuler en envoyant CV et lettre de motivation