Oise : la pénurie de vétérinaires inquiète les éleveurs

L'alternative de l'autodiagnostic

Alors que les déserts médicaux s'établissent souvent comme une problématique cruciale des habitants des communes et bourgades rurales, un nouveau désert s'ajoute à leurs préoccupations : les déserts de vétérinaires. Une pénurie qui pénalise fortement, mais aussi les quelques vétérinaires présents sur le territoire qui ne savent plus où donner de la tête.Ils ne sont d'ailleurs plus capables d'aller sur toutes les exploitations. L'un d'entre eux, Nicolas Lucas, a été. "L'année dernière on était douze vétos, cette année on est plus que huit. On ne peut pas les remplacer comme ça, faire le boulot à leur place. Je suis issu du milieu rural et laisser des gens sans la possibilité d'avoir un vétérinaire me dérange profondément", regrette-t-il.Pour gagner en efficacité et limiter les déplacements inutiles, certains éleveurs s'en remettent à l'autodiagnostic. "Je prends des initiatives en essayant de soigner quand on le peut avant d'appeler le vétérinaire. On l'appelle vraiment en dernier recours", précise Patrick Lefèvre, producteur laitier. Une initiative encouragée par le vétérinaire. "Chez eux, ils sont capables de reconnaître les maladies courantes et d'effectuer les traitements de premières intentions."Aujourd'hui sur l'ensemble de l'hexagone, les vétérinaires ruraux ne se sont plus que 4000.