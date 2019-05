Oise : un poids lourd contenant du carburant en feu sur la RD 930 près de Breteuil

La RD 930, axe reliant les communes de Breteuil et Tartigny, dans le nord de l'Oise, est fermée à la circulation depuis 11 heures, lundi 6 mai 2019. Un peu plus tôt, un camion-citerne transportant plus de 30 000 litres d'essence et de gazole, s'est couché sur la voie avant de s'embraser.



En raison de l'importance de l'incendie et des dégagements de fumée, les secours ne sont pour le moment pas en capacité d'intervenir autrement que pour éviter la propagation des flammes. Il est pour le moment difficile de comprendre les circonstances de l'accident ou si un autre véhicule y a été impliqué. L'état de santé du chauffeur, toujours incarcéré dans le véhicule, reste pour l'instant inconnu.



Un périmètre de sécurité a été mis en place afin de protéger les secours et la population. Aucune habitation n'est située dans le secteur. Les gendarmes sont sur place et une déviation a été mise en place. Les automobilistes souhaitant emprunter la RD930 à ce niveau seront redirigés vers Chepoix (Oise) via la RD 90.