Oise : les surveillants pénitentiaires bloquent la prison de Beauvais

On travaille dans une prison où personne n'est fouillé en arrivant. Prenez l'exemple des aéroports, des salles de concert, ou des parcs d'attractions, on est palpé. Mais on ne peut pas le faire, on a aucune qualification judiciaire. On demande de la sécurité. Hier, deux collègues ont failli y passer. L'un d'entre eux a eu son pronostic vital engagé. Clairement, demain on aura un mort. On ne peut pas rester impassible face à ça. Le ministère doit réagir.