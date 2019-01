Oise : suspecté d'avoir égorgé sa mère, un homme de 47 ans interpellé à Berthecourt

Suspecté d'avoir tué sa mère, un homme de 47 ans a été interpellé mercredi 23 janvier dans le village de Berthecourt (Oise), au sud de Beauvais. Visiblement très troublé, l'individu, dont l'état mental a été jugé incompatible avec la garde à vue, a été placé en service psychiatrique à l'hôpital de Clermont-de-l'Oise.



Le drame s'est produit la veille vers 22 heures. Alors qu'il rendait visite à ses parents, habitant une grande maison de l'impasse du Moulin, le suspect a rejoint sa mère dans la cuisine. Il aurait saisi un couteau puis égorgé la femme de 76 ans. Son père, présent dans une autre pièce de la maison, n'a pas pu intervenir. C'est après un appel de l'autre présumé du coup de couteau que les pompiers sont intervenus au domicile de Berthecourt.

Une famille sans histoires L'homme, célibataire et résident à Marseille-en-Beauvaisis, était suivi pour des problèmes psychiatriques depuis plusieurs mois. Membre d'une fratrie de trois enfants, il rendait régulièrement visite à ses parents et rien n'indique, pour le moment, les raisons de cet homicide. Une enquête a été ouverte par le parquet de Beauvais et l'autopsie du corps de la victime sera réalisée ce 24 janvier.