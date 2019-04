L'Opération bonne conduite, menée par la gendarmerie de l'Oise et Radio Mercure, reprend sur les routes

Comment gagner ?

Lade l’Oise et Radio Mercure 93FM collaborent à nouveau pour l'Opération bonne conduite vendredi 5 avril et samedi 6 avril. Pour les conducteurs exemplaires, desdans des parcs d'attractions ou encore places de concert sont à gagner.L'Opération bonne conduite a déjà été menée l'année dernière et avait été un succès, elle est donc reconduite. La démarche permet aux automobilistes de percevoir la sécurité routière sous un autre angle que celui de la répression.L'opération se déroulera deet de. Pour espérer être récompensé, il faut apposer une affiche sur le pare-brise arrière de son véhicule. Les gendarmes prennent en filature des voitures au hasard pendant une dizaine de minutes. Et si le conducteur n'a pas enfreint le code de la route, il est récompensé. Radio Mercure annonce en direct sur les ondes le nom du gagnant. Mauvais élèves s'abstenir, pour participer à l'opération, il faut avoir au moins 11 points sur son permis de conduire (six points pour les jeunes permis).En mars, il n'y a eusur les routes de l'Oise. Cette opération pourrait encourager les conducteurs de l'Oise à poursuivre sur cette voie et même à faire mieux, 34 accidents ont tout de même été comptabilisés en mars et 6 tués en février.