Le Pianoscope de Beauvais donne carte blanche au virtuose Alexandre Tharaud

Ladébute à Beauvais ce jeudi 11 octobre jusqu'à dimanche. Le virtuose du piano Alexandre Tharaud assure cette année la direction artistique du festival sur ces quatre jours avec la plus grande liberté. L’occasion de savec un programme très éclectique, de Beethov auxen passant par lesvedettes du café-concert à la fin du 19e siècle.Au programme, entre autres,récitation du livre Montrez-moi vos mains par l'artiste lui-même accompagné des. Mais aussi unjouant les trois dernière sonates de Beethoven, auxquelles est consacré son tout nouvel album qui sort justement ce vendredi 12 octobre , et pour finir en beauté, un concert avec du chant, du tango... et bien d'autres surprises !► Programme complet : http://pianoscope.beauvais.fr - Renseignements : 03.44.15.67.00 - Billetterie : 40, rue Vinot Préfontaine à Beauvais.