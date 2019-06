Pic de chaleur : forte affluence dans les zones de baignade de l'Oise

Un toboggan flambant neuf

Le toboggan aquatique de l'Aquoise de Méru (Oise), inauguré par les baigneurs ce 27 juin. / © France Télévisions / Antoine Laroche

Pratique

Pratique

Notre reportage à Méru et Beauvais (Oise)

Pic de chaleur : forte affluence dans les bases de loisirs de l'Oise

Reportage : Haron Tanzit et Antoine Laroche. Montage : Pascal Lordon. - France 3 Hauts-de-France

Par plus de 30°C, c'est à Beauvais le lieu idéal pour se rafraîchir. Les locaux ne s'en privent pas : en pleine fournaise ce 27 juin, rien de tel qu'une petite baignade. "L'eau est froide, mais du bien une fois qu'on est dedans", confie Aurélie, accompagnée de sa fille Léana, 4 ans.Pour contrer cette ce pic de chaleur, l'ouverture de la zone de baignade a été avancée de trois jours. Hier déjà : 900 personnes ont pu apprécié fouler en avance le sable de cet havre de fraîcheur. Exceptionnellement, l'entrée gratuite pour tout le monde. De mémoire de maître nageur, on n'a jamais vu le plan d'eau ouvrir si tôt à cause des fortes chaleurs."Pour moi c'est la première fois ! avoue Pierre, l'un des maîtres-nageurs du plan d'eau, avant de faire ses préconisations : il faut surtout penser à prendre une douche avant la baignade, à s'hydrater beaucoup, à mettre de la crême solaire. On peut même se baigner avec sa casquette, son t-shirt."Plus au sud à Méru, les baigneurs de la piscine Aquoise ont les sensations en plus. Le tobogan géant d'une hauteur de près de 6 mètres est ouvert au public depuis le début du mois. "C'est de super bonnes sensations, on attendait ça depuis longtemps," explique Aurélie.L'équipement, tout juste inauguré ce 27 juin, a été financé à hauteur de 360 000 euros par la communauté de communes des Sablons. bon investissement au vu de la répétition des canicules. "Il va faire de plus en plus chaud, tout le monde le dit, Dominique Toscani, responsable des sports de la collectivité. J'espère qu'on aura un équipement qui tiendra le plus longtemps possible pour que tous puissent en profiter. Il n'y a pas que les jeunes : les adultes utlisent aussi ce toboggan !"Ces activités aquatiques devraient connaitre encore plus de succès. Dans l'Oise, le pic de chaleur est annoncé pour samedi 29 juin Le thermomètre devrait franchir la barre des 36°C. le plan d'eau du Canada est ouvertet. Tarif : 2,5 €à pour les moins de 25 ans, 3 € pou les autres. la piscine Aquoise est ouverte; seulementet. Tarif : 1,35 à 4,30 € par personne.