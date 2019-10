Le Picard Clément Lenglet retenu par Didier Deschamps contre l'Islande et la Turquie

© UEFA

La France est actuellement deuxième du groupe H, derrière la Turquie et juste devant l'Islande. Les joueurs de Didier Deschamps comptent cinq victoires en six rencontres.Clément Lenglet a déjà porté trois fois le maillot de l'équipe de France A : contre l'Andorre, le 11 juin 2019 (victoire de la France 4-0) ; contre l'Albanie le 7 septembre (victoire de la France 4-1) et à nouveau contre l'Andorre le 10 septembre (victoire de la France 3-0). Lors de ce dernier match, le défenseur a inscrit son premier but en sélection.Les Hauts-de-France seront bien représentés dans cette sélection avec aussi les deux champions du monde Benjamin Pavard (Bayern Munich) et Raphaël Varane (Real Madrid), ainsi que le joueur du Losc Jonathan Ikoné.Gardiens : Alphonse Areola (Paris SG), Hugo Lloris (Tottenham/ANG), Steve Mandanda (Marseille)Défenseurs : Lucas Digne (Everton/ENG), Léo Dubois (Lyon),, Lucas Hernandez (Bayern Munich/ALL), Presnel Kimpembe (Paris SG),, Kurt Zouma (Chelsea/ENG)Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Blaise Matuidi (Juventus/ITA), Tanguy Ndombélé (Tottenham/ENG), Moussa Sissoko (Tottenham/ENG), Corentin Tolisso (Bayern Munich/ALL)Attaquants: Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Munich/GER), Olivier Giroud (Chelsea/ENG), Antoine Griezmann (FC Barcelone/ESP),, Thomas Lemar (Atlético Madrid/ESP), Kylian Mbappé (Paris SG)