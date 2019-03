Plusieurs vols annulés le 24 mars à l'aéroport de Beauvais Tillé pour le déminage du site Novaparc

Deux bombes de 250 kg

Une zone de confinement

4.000 emplois d'ici 20 ans

C'est la dernière phase des opérations de déminage du site de Novaparc à Beauvais. Et c'est la plus délicate. Si délicate qu'une réunion avait été organisée en préfecture de l'Oise le 20 février dernier en présence de tous les acteurs concernés à savoir les services de la Ville, de l’Agglomération du Beauvaisis, le SDIS de l'Oise, les gendarmes de l’aviation civile et évidemment la Sageb, la société gestionnaire de l’aéroport de Beauvais Tillé et les démineurs de la sécurité civile venus de Laon, dans l'Aisne.Il s'agissait d'arrêter un scénario pour la neutralisation deet présentes sur le site actuellement en travaux. Les engins découverts ne sont pas anodins : chacun pèse 250 kg. Ils sont de très forte puissante etde Beauvais Tillé.Compte tenu de l'environnement dans lequel se trouvent ces bombes, toutes les précautions doivent être prises pour que le déminage assuré par les démineurs de Laon, se fasse au mieux. Après avoir étudié toutes les possibilités, le préfet de l'Oise a arrêté une date et un scénario.. Uneautour de la localisation précise des bombes sera. Elle comprendTillé dont la nouvelle tour de contrôle. . Elles ne pourront la réintégrer que lorsque le dispositif sera levé. Lesprévus dans ce créneau horaire serontLe quartier Argentine, situé à proximité, ne sera pas concerné par cette opération.Par ailleurs, un périmètre de confinement a été défini jusqu'à 1.500 mètres. Tous ceux présents dans cette zone devront rester à l'intérieur des bâtiments et se tenir éloignés des fenêtres pour éviter les blessures par éclat de verre en cas d'explosion. Il leur sera également demandé de fermer leurs volets. Il sera enfin interdit de circuler dans ce périmètre. Des déviations seront mises en place.La Sageb, gestionnaire de l'aéroport de Beauvais Tillé, aurait préféré que l'opération soit organisée un mardi ou un jeudi, des jours où le nombre de passagers n'est pas très élevé. Ce sera finalement unmais avant le début de la période estivale, fixé auUne cinquantaine de munitions de moindre importance auraient été également détectées sur la zone de Novaparc et seront neutralisées au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Novaparc à Beauvais Tillé , c'est une zone d'activité de 120 hectares située en bordure de l'aéroport de Beauvais Tillé. Elle accueillera 50% d'entreprises locales en développement et 50% d'entreprises nouvelles. Dédié pour une part aux activités industrielles et logistiques et, pour une autre part, aux activités tertiaires,au sein de pas moins de 600 entreprises d'ici 2030.