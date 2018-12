Un policier de la PAF de Beauvais suspecté d'avoir humilié un migrant

Les faits se seraient produits le 14 novembre dernier dans les locaux du commissariat de Beauvais dans l'Oise : un gardien de la paix de la PAF de Beauvais aurait obligé un Guinéen placé en rétention administrative à se mettre à genoux et à lui lécher les chaussures.C'est la victime présumée qui aurait alerté l'un des collègues du policier. Le collègue s'en serait alors ouvert à sa hiérarchie. L'IGPN puis le procureur de la République ont été immédiatement saisis.Le Guinéen a été auditionné et ses chaussures saisies. Le fonctionnaire de police, qui n'est pas "un délinquant insultant" mis en cause aurait reconnu les faits lors de sa première audition avant de revenir sur ses aveux. Il est depuis en arrêt maladie.Plusieurs enquêtes ont été ouvertes : judiciaire, administrative et interne."Ces faits, s’ils sont confirmés, sont scandaleux, explique un gradé à nos confrères du Parisien . Il a totalement pété les plombs et n’a plus sa place dans la police. Mais il faut aussi remarquer que le signalement est venu de policiers, ce qui prouve que les brebis galeuses, quand il y en a, sont dénoncées."