Pollution : les dirigeants de l’usine Spontex de Beauvais convoqués au ministère de l’écologie

Trois épisodes de pollution

Le ru Saint-Nicolas, situé près de l'usine Spontex, s'est teinté d'une couleur blanchâtre suite au déversement accidentel d'eau sodée. / © Haron Tanzit / FTV

L’usine tourne au ralenti

L’heure est désormais aux explications. Dès 10h vendredi, les dirigeants de l’usine Spontex devront se justifier devant Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, concernant la pollution d’un cours d’eau attenant à l'établissement beauvaisien. À leurs côtés, les agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et des représentants de la préfecture de l’Oise sont également convoqués.La secrétaire d’état souhaite recevoir tous les acteurs concernés "pour qu’ils lui présentent les modalités de gestion de crise et les mesures envisagées pour un retour à la normale dans les meilleurs délais", peut-on lire dans un communiqué.À plusieurs reprises cet été, le ru Saint-Nicolas attenant à l’usine de production d’éponges ménagères s’est teinté d’une couleur blanchâtre. Au total, trois épisodes de pollution ont été constatés les 3, 6 et 27 août dernier. Selon la préfecture de l’Oise, des problèmes techniques et des travaux de maintenance menés sur le site beauvaisien auraient entrainé l’écoulement accidentel d’eau sodée, un mélange d’eau et de soude diluée.Pour l’instant, aucune des 248 personnes employées par l’usine Spontex n’est au chômage technique. Les unités de conditionnement fonctionnent comme d’habitude. En revanche, les unités de production d’éponges concernées par l’incident sont encore à l’arrêt.L’activité ne pourra reprendre que lorsque des mesures correctives auront été réalisées et validées par les autorités administratives compétentes. Les services de l’Etat ont inspecté le site ce mardi 3 août mais les résultats de ces vérifications n’ont pas encore été communiqués.