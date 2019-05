Promu en Ligue 2 sans stade aux normes, le FC Chambly arrache un accord pour jouer à Beauvais

Négociations difficiles

Ligue 2 : promu, le FC Chambly jouera à domicile à Beauvais et Paris

Intervenants : Fulvio Luzi, président du FC Chambly; Stéphane Missler, supporter du FC Chambly. - France 3 Hauts-de-France - Reportage : Maëlys Septembre et Nagib Ben Ghezala. Montage : Sébastien Dufour.

Le stade des Marais aurait pu connaître meilleurs adieux. Jeudi 9 mai, le FC Chambly (National) a mis fin à son invincibilité à domicile cette saison en s'inclinant 1-2 face à Dunkerque. "C'est une petite déception, mais le principal est acquis!" rappelle l'entraîneur Bruno Luzi. En effet,, après un 3-0 face aux Bretons de Concarneau.pour ses matches à domicile.Car l'exploit sportif de Chambly s'est doublé d'un lourd défi administratif. Le stade des Marais (3 000 places) n'étant pas homologué pour la Ligue 2 et donc en travaux jusqu'en 2020, le club isarien se devait d'accueillir ses adversaires sur une autre pelouse.Après de longues semaines d'âpres négociations, les supporters ont appris qu'il n'allaient finalement pas sortir du département pour voir évoluer leur équipe: la Ville de Beauvais a bien donné son accord, vendredi 10 mai, pour accueillir au stade Pierre-Brisson 15 des 19 matches à domicile des Bleu et Noir.

La décision était déjà connue des dirigeants du club dès le mardi 7 mai, jour où les joueurs du FC Chambly ont été célébrés dans les rues de la ville par près de 500 supporters. Sur le visage du président du club Fulvio Luzi, on pouvait lire du soulagement ce jour-là. Mais le dirigeant n'a rien voulu confirmer à ce moment-là, laissant à la Ville de Beauvais le soin de communiquer.



Le Ville de Beauvais a détaillé ses conditions dans un communiqué, publié le 10 mai. Ses exigeances sont strictes. Financièrement, le FC Chambly devra verser 200 000 euros pour l'entretien du stade et de sa pelouse. À ceci s'ajoute des frais de location du terrain, de l'ordre de 15 000 euros par match, ainsi que 5 000 euros de dédomagement par match à chacun des clubs pensionnaires de stade Pierre-Brisson, à savoir l'ASBO (football, National 3) et le BRC (rugby, Fédérale 2).



Le promu en Ligue 2 devra aussi se plier aux calendriers des deux clubs beauvaisiens. Pas de stade pour Chambly si le BRC et l'ASBO jouent à domicile le même week-end. "On a eu cher par rapport à d'autres (le Red Star louait le même stade 7 000 euros le match), mais c'est ce qui était prévu. Avec les aides de la Ville, du conseil départemental et de la Région, on s'en sortira," assène Fulvio Luzi, pour qui tracter pour trouver une enceinte a été une expérience "humiliante".

Intervenants : Thibault Jaques, capitaine du FC Chambly Oise; Simon Pontdemé, gardien de but du FC Chambly Oise; Bruno Luzi, entraîneur du FC Chambly Oise; Fulvio Luzi, président du FC Chambly Oise - France 3 Hauts-de-France - Reportage : Émilie Montcho et Nicolas Corselle. Montage : Sébastien Dufour.

Intervenants : Walter Luzi, ancien président du FC Chambly-Oise; Fulvio Luzi, président du FC Chambly-Oise; Stefano Luzi, entraîneur des U15; Caroline Luzi, bénévole au FC Chambly-Oise; Bruno Luzi, entraîneur du FC Chambly-Oise. - France 3 Hauts-de-France - Reportage : Laurent Penichou, Didier Bert, Cédric Pasquier et Cédric Delangle.

Le stade Charlety, enceinte du Paris FC, accueillera les quatres rencontres restantes du calendrier. "On suivra au maximum ! Si on peut, on ira. Apparemment ça restera à côté, donc s'il faut faire plus de kilomètres, c'est rien," confie un supporter à l'issue de Chambly-Dunkerque, le 9 mai. Quitter le stade des Marais se révèle aussi être une épreuve chez les joueurs les plus nostalgiques, à l'image du gardien Simon Pontdemé. "J'ai joué tous mes matches ici. Dans un an, on reviendra peut-être dans le champ à côté. On sera là au quotidien à s'entraîner, le stade des Marais restera gravé dans le coeur de Chambly !"Reportage initialement diffusé en 2015