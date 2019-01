Propos d'Agnès Thill sur la PMA : de nombreux élus LaREM réclament l'exclusion du parti de la député de l'Oise

Insupportables et méprisantes paroles de @ThillAgnes à l’égard des mamans et des enfants comparés à des médicaments.



Ces mots blessent des familles et viennent nourrir tous les préjugés ignobles que je continuerai à combattre inlassablement.



Effectivement, ça suffit. https://t.co/BzTj0FfxOA — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) 22 janvier 2019

Agnès Thill s'explique sur ses propos concernant la PMA

Stop ou encore ?



On nous taxerait de police de la pensée avec @Aurelientache @GuillaumeChiche @LaurenceVanceu @M_Orphelin.



C’est faux, @ThillAgnes est pleinement légitime à avoir ses opinions et les défendre publiquement. Elle n’a juste pas sa place à @LaREM_AN et ses valeurs. https://t.co/ClnGHyAf97 — Laurent Saint-Martin (@LauStmartin) 22 janvier 2019



La députée confiante

Une pédagogie douteuse

Trente députés LRM dont l’ancien ministre de l’agriculture Stéphane Travert demandent une « réponse de fermeté » à Gilles le Gendre à l’égard d’Agnès Thill après ses propos anti-PMA. pic.twitter.com/eglUPRUCRS — Manon Rescan (@manonrescan) 21 janvier 2019

L'élue LREM de l'Oise Agnès Thill, que certains députés souhaiteraient voir exclue du parti pour des propos sur la procréation médiacalement assistée (PMA), a défendu son point de vue dans une vidéo publiée le 21 janvier par Oise Hebdo . Dans celle-ci (voir ci-dessous), la députée de la 2e circonscription de l'Oise confie son malaise éthique face à la PMA, mais l'accompagne à nouveau d'une comparaison très maladroite : pour elle,Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a réagi mardi 22 janvier aux propos de l'Isarienne. Il dénonce d'"insupportables et méprisantes paroles d'Agnès Thill à l'égard des mamans et des enfants comparés à des médicaments. Ces mots blessent des familles et viennent nourrir tous les préjugés ignobles que je continuerai à combattre inlassablement. Effectivement, ça suffit", tranche-t-il dans un tweet.Le président des députés LREM Gilles Le Gendre a annoncé en réunion de groupe que le cas d'Agnès Thill sera examiné jeudi 24 janvier par le bureau. S'il s'est refusé à tout commentaire devant la presse,en déclarant: ses "propos m'horrifient et m'indignent autant que vous".Lors de la réunion du groupe parlementaire LaREM, le 22 janvier,. "C'est aujourd'hui la seule solution parce qu'elle a été trop loin", a estimé Matthieu Orphelin, député de la majorité du Maine-et-Loire, rappelant que LREM avait, en novembre , mis une "dernière" fois en garde Agnès Thill après des propos concernant un supposé "lobby LGBT à l'Assemblée nationale""Je n'ai pas de risque d'exclusion", affirme pourtant l'intéressée dans un entretien vidéo à Oise Hebdo mis en ligne sur le site de l'hebdomadaire lundi 21 janvier, car pour celail faudrait "prouver" qu'elle est "homophobe", "raciste" et "islamophobe", ce qu'elle nie catégoriquement être."Pour le reste, il faut surtout faire de la pédagogie", poursuit-elle, en évoquant le fait qu'"on ne voudrait pas informer parce qu'on sait bien qu'il y a des choses gênantes", comme le fait de "multiplier les femmes seules".Critiquant "l'argument" de l'"envie" d'enfant de ces femmes, elle fait valoir qu'"un enfant n'est pas un médicament, c'est un être humain". Ces femmes "souffrent. J'entends bien qu'elles souffrent, mais alors qu'est ce qu'on fait; si un drogué souffre, on lui donne de la drogue ? Est-ce que je lui donne un enfant parce qu'elle souffre ?"Opposée à l'extension de la PMA et déjà mise en garde à plusieurs reprises par LaREM pour certaines de ses prises de positions publiques, Mme Thill avait de nouveau fait polémique ces derniers jours en estimant à l'occasion de la publication du rapport de la mission parlementaire sur la bioéthique que "l'absence de genre dans le mot parent favorise l'éclosion d'écoles coraniques".Emmenés par l'élu du Val-d'Oise Aurélien Taché,Dans un courrier à M. Le Gendre daté de lundi et dont l'AFP a obtenu copie, Mme Thill l'a de son côté appelé à ne pas "participer à cette entreprise tendant à taire, et stigmatiser, les voix discordantes" au sein du groupe, et a fustigé le "raccourci" de son propos opéré selon elle par M. Taché.