Quand Vargasss92, la star 2.0 des ados, se déplace à Beauvais, les fans se donnent le mot

Cyril, surnommé Mansour par ses amis etpar ses fans n'a même pas 20 ans et compte plus d'un million d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Les adolescents adorent ses vidéos pleines d'humour.La star 2.0 est venu ce mercredi à Beauvais, afin de faire la promotion d'une franchise de restauration rapide appartenant à son ami le, qui a compris le potentiel d'un tel personnage.Comme ce dernier avait prévenu ses fans à travers ses différents comptes de sa venue, des centaines d'adolescents se sont rassemblés devant l'établissement pour apercevoir le snapchatteur et l'instagrammeur Vargass92. Le succès de Vargasss ne sera peut-être pas éphémère. Le jeune homme aimerait faire carrière dans le cinéma.Son public picard est déjà prêt à le suivre.