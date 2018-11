Qui sont les gilets jaunes dans les Hauts-de-France ?

Qui sont les gilets jaunes, reportage : Mickael Guiho, Nagib Ben Ghezala, Mathieu Krim

Des milliers de manifestants envahissent les routes de France depuis 4 jours. Ils sont vêtus de gilets jaunes, un symbole fluorescent de la sécurité routière. Car ce mouvement de grogne est au départ celui des automobilistes mécontents de la hausse du prix des carburants.Beaucoup de ces gilets jaunes n'ont jamais manifesté de leur vie. Mais cette fois, ils ont décidé de venir, dès qu'ils le peuvent. Ils sont actifs, sans emploi, retraités. De simples citoyens qui disent que c'est compliqué de faire son plein, de faire ses courses, "même pour acheter une baguette c'est dur". Alors entre "le coût de la vie qui augmente" et "choisir entre se chauffer ou manger", ils ont trouvé un moyen de se rendre plus visibles avec ce gilet jaune.Rencontre avec ces "français en colère" sur le bord de la route à Beauvais :Et comme Stuan, 20 ans, ils sont des centaines a se retrouver "leaders par la force des choses" sur les ronds points de France.