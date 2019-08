Beauvais : le ru Saint-Nicolas pollué par des rejets de l'usine Spontex

afin que la situation ne se reproduise pas. C’est pourquoi la ville de Beauvais vous a averti et conseillé de ne pas utiliser cette eau par précaution pour votre santé. C’est également dans ce but que j’ai demandé l’organisation d’une réunion préfectorale qui aura lieu vendredi. — Caroline Cayeux (@carolinecayeux) August 7, 2019 roli roli

Pollution du ru Saint-Nicolas à Beauvais

Un cours d'eau qui longe les jardins familiaux du quartier Saint-Quentin à Beauvais a été pollué accidentellement par des rejets de l'usine Spontex. Les premières analyses ont révélé un PH anormalement élevé et une eau riche en sodium.L'alerte a été donnée par des riverains, ils ont constaté plusieurs poissons morts à la surface du cours d'eau ainsi que des traces blanchâtres.D'autres analyses sont en cours et elles devraient être révélées vendredi lors d'une réunion avec les dirigeants de l'usine, la mairie et la préfecture."Nous serons bien sûr extrêmement fermes dans cette réunion pour que l'on n'ait plus affaire à ce type de rejet qui a provoqué la mort de poissons et qui est une atteinte au milieu aquatique. Même si on est persuadé qu'il s'agit d'une origine accidentelle, il faut que l'entreprise prenne des dispositions". Souligne Franck Pia, le premier adjoint de la mairie de Beauvais.