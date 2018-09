Saint-Pierre-ès-Champs : le tilleul de la colline Sainte Hélène candidat au titre d'Arbre de l'année 2018

Les votes pour l’arbre de l’année 2018 sont ouverts. Vous avez jusqu’au 2 décembre 2018 pour choisir votre favori découvrez les candidats via https://t.co/pyM3Xc3Nwp ces #arbres font partie de notre #patrimoine RT sans modération ! pic.twitter.com/ky7nJ5oNh7 — A.R.B.R.E.S (@A_ARBRES) 26 septembre 2018

Remarquable pour ses proportions

Les arbres de l'Oise remarqués

En novembre 2017, le tilia cordata de la colline Sainte Hélène à Saint-Pierre-ès-Champs , dans l'Oise, avait reçu le label Arbre Remarquable de France . Point culminant de la boutonnière du Pays de Bray, il a cette fois été sélectionné pour représenter la région Hauts-de-France au concours "Arbre de l'année 2018".Si le tilleul obtient suffisamment de suffrages, il pourrait remporter le Prix du Public 2018.Ce tilleul vieux de 400 ans, a séduit le jury pour ses proportions naturalistes et esthétiques (une hauteur de 14m et une circonférence du tronc de 5,50m à 1,30m du sol) ainsi que pour son histoire.L'arbre a en effet été le témoin de nombreux pèlerinages fréquentés par les populations locales. De par sa position dominant la colline Sainte Hélène (190m d'altitude), il apparaît sur des cartes de 1785 comme ayant servi aux arpenteurs pour les plans de la commune.En 2017, c'est l'if-grotte à Gerberoy dans l'Oise qui avait remporté le Prix du Public avec 4585 votes en sa faveur.Ce "Taxus baccata" représentait également la région Hauts-de-France. Vieux de 300 ans, il avait aussi reçu le label Arbre remarquable en 2016.Ce label est destiné à assurer la mise en valeur et la protection de l'arbre, des arbres exceptionnels par leur âge, leurs dimensions, leurs formes et leur passé ou encore leur légende.