Les salariés de Froneri Beauvais reçus par la direction de Nestlé à Noisiel

Maëlys Septembre, Auberie Perreaut, Nicolas Duchet ;

Le 10 octobre, les 317 salariés de l'usine Froneri de Beauvais ont appris que le site allait fermer en mars 2019 , et ce malgré une bonne santé économique. Par cette fermeture, 317 licenciements et 183 intérimaires, soit 500 personnes, risquent de perdre leur emploi.Ce mardi matindevant le siège de Nestlé,. Après avoir forcé les grilles du siège, quelques salariés ont été repoussés à l'extérieur tandis que d'autres ont pu entrer.Pendant une heure, une délégation syndicale a été reçue par la direction. Cette dernière a regretté n'avoirmais promet deArtisans des cônes, mystères, et autres bûches glacées, les salariés fabriquent le fleuron des produits Nestlé. Ils ne comprennent pas l'annonce brutale de la fermeture de leur usine, qui affiche pourtantUne réunion devrait avoir lieu avec la direction de Froneri le 7 novembre prochain.