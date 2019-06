Sécheresse : mesures de vigilance étendues pour l'usage de l'eau dans l'Oise

Les 4 seuils de sécheresse Vigilance sécheresse : information et incitation des particuliers et des professionnels à faire des économies d'eau.

Alerte sécheresse : limitation des prélèvements à des fins industrielles et agricoles, mesures d'interdiction de remplissage de plans d’eau et de certains usages (comme le lavage de voiture) sur l'ensemble du département ou de manière plus locale.

Alerte renforcée sécheresse : réduction renforcée des prélèvements industriels et agricoles, forte limitation des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements.

Crise sécheresse : arrêt des prélèvements non prioritaires, y compris des prélèvements à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité).

Malgré les recommandations transmises par la préfecture de l'Oise en avril dernier, le niveau des nappes souterraines et les débits des cours d'eau restent faibles. Le manque de pluie de ces dernières semaines n'a pas permis aux bassins versants de l'Aronde, du Matz, de la Brèche et de la Nonette et de la Thève de se ressourcer. Pire, le seuil de vigilance a été dépassé sur ceux de l'Automne-Saint-Marie et de la Divette-Verse.La préfecture a donc élargi la zone géographique concernée par des mesures d'économie d'eau à l'ensemble de ces bassins. Dans un arrêté daté du 13 juin 2019, la préfecture de l'Oise "demande à tous les acteurs, agriculteurs, industriels et usagers, de faire preuve de civisme pour réduire leur consommation d'eau et supprimer tout gaspillage". Les mairies sont elles incitées à limiter l'arrosage des terrains de sports et autres massifs floraux.