Située à Beauvais, la plus vieille barre d’immeuble de Picardie va être détruite

La démolition de la barre B devrait avoir lieu d’ici 4 ans. Pourtant, un parfum de nostalgie flotte déjà dans le quartier Saint-Lucien de Beauvais. Cette construction, datant des années 60, est la doyenne des immeubles picards. A ce jour, plusieurs dizaines de familles occupent encore les lieux.



C’est le cas de Lucienne, 78 ans, qui vit dans la barre B depuis 1968. C’est dans cet appartement qu’elle a élevé ses trois enfants et vu grandir ses petits-enfants. Elle craint de voir partir sa vie de quartier en poussières : "Avec les autres personnes d’un certain âge, on prend le bus aux mêmes heures, on se dit bonjour, on se rencontre. Dans un autre logement je devrais me réhabituer aux locataires".



Aux côtés des habitants nostalgiques, d’autres voix se sont élevées contre la destruction de l’immeuble. Les architectes des bâtiments de France se sont opposés à ce projet, annoncé par l’OPAQ. Selon eux, la barre B représente une étape incontournable de l’urbanisation de Beauvais dans les années 60.



Malgré cette opposition, le projet devrait aboutir dans quelques années. Au total, 200 familles devront être relogées. "On travaille le cas par cas, précise Vincent Peronnaud, directeur général de l'OPAQ de l'Oise. À aucun moment on ne force les gens à aller à un endroit qu’ils ne désirent pas. Pendant deux ans on va négocier".



Pour satisfaire toutes les demandes, il faudra sans doute reconstruire une centaine d'appartements T4 et T5. Le coût de cette démolition est estimé à 12 millions d'euros.