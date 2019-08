Suspectée de pollution, l'usine Spontex de Beauvais stoppe sa production

[#Spontex] Suite au nouvel épisode de pollution ce mardi 27 août, il est temps pour Spontex de prendre immédiatement les mesures strictes qui s’imposent. Cette situation est intolérable, il est hors de question que cela se reproduise. pic.twitter.com/PSsQDB30jc — Caroline Cayeux (@carolinecayeux) August 28, 2019

La production stoppée



Quelle cause pour ce 3e incident ?

Le ru Saint-Nicolas, à Beauvais, s'est teinté d'une couleur étrange mardi 27 août. / © Haron Tanzit / France Télévisions

Trop, c'est trop ! Telle fut la réaction de la maire de Beauvais Caroline Cayeux lorsqu'elle apprit qu'un nouvel épisode de pollution contaminait le ru Saint-Nicolas, principal cours d'eau de la ville. C'est la troisième fois, au mois d'août, que le phénomène se répète. "C'est une pollution due à un défaut d'évacuation de l'eau dans l'entreprise Spontex, gérée par la Dréal et la préfecture et nos services d'eau et d'assainissement", explique la première édile.Dans un communiqué, la maire (ex-LR) explique s'être longuement entretenue avec le préfet de l'Oise, Louis Le Franc, afin de trouver une façon de "responsabiliser" l'entreprise et "enrayer une bonne fois pour toutes ces problèmes environnementaux"."Jusqu'à nouvel ordre, l'entreprise ne peut pas évacuer de l'eau tant que les répartitions ne sont pas attestées. L'usine est arrêtée depuis ce matin," indique Caroline Cayeux. L'usine, qui produit des éponges ménagères, emploit 400 personnes."Sur le plan économique c'est très inquiétant, c'est inquiétant aussi sur le plan de l'environnement,des jardins potagers familiaux sont irrigués par ce cours d'eau", a ajouté l'élue, affirmant que "des poissons meurent" et qu'"il y a des couleurs bizarres" dans le ru Saint-Nicolas.Des épisodes de pollution avaient déjà été constatées le 3 et le 5 août. Selon la préfecture, l'un avait été causé par un problème technique sur une pompe de l'usine, provoquant un écoulement accidentel d'eau sodée - un mélange d'eau et de soude diluée - le second à des travaux de maintenance qui ont nécessité la coupure puis le rétablissement de l'électricité, entraînant un nouvel écoulement d'eau sodée.La préfecture avait alors pris un arrêté de mesures d'urgences, ordonnant à l'usine de trouver les causes de la pollution et de mettre en place des actions nécessaires pour l'arrêter.L'usine avait alors été mise à l'arrêt jusqu'à dimanche soir, une période coïncidant avec les vacances selon la préfecture, et la production a repris lundi 26 août. La nouvelle pollution a été constatée mardi 27 août.