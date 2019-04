Les tapisseries de la manufacture de Beauvais désormais accessibles sur internet

La nouvelle plateforme numérique des collections du Mobilier national MN-Lab est désormais en ligne. Elle permet pour la première fois de rendre accessible la collection unique d'objets mobiliers et textiles de l'institution.Méconnu et critiqué par un récent rapport de la Cour des comptes, le Mobilier national regroupe meubles anciens, design, orfèvrerie, dorures, tissus précieux et tapisseries, issus des manufactures des Gobelins, de la Savonnerie et de Beauvais (rebaptisé "le Quadrilatère" en 2016), qui sont sous son autorité.78 000 notices et 25 000 photographies d'objets sont désormais à disposition de manière libre sur sa nouvelle plateforme MN-Lab , a annoncé un communiqué., son directeur, a souligné l'intérêt d'un projet qui rend accessible "".

Le projet s'inscrit "dans le cadre du programme des entrepreneurs d'intérêt général", lancé par le président Emmanuel Macron en 2016, et "visant à constituer chaque année une promotion de talents du numérique pour relever des défis d'intérêt général portés par les administrations pendant dix mois".

Plus de contenus, plus d'images, plus d'actualités, ... Le nouveau site internet du @MNGBS est en ligne : https://t.co/Fg91vSJhJa pic.twitter.com/2zS4BGWxbf — Mobilier national (@MNGBS) 30 octobre 2017

C'est dans ce cadre que, dès mars 2018, deux "entrepreneurs d'intérêt général", Ned Baldessin, développeur, et Laurie Chapotte, designer, ont été accueillis en résidence.La plate-forme est adaptée aux besoins de tous les usagers tels que les chercheurs, historiens, élèves ou étudiants. Elle seraIl s'agit en substance de mettre en valeur, à travers les collections, les savoir-faire qui y sont associés : métiers d'art, matériaux, techniques, outils et ainsi de "révéler tout l'écosystème des métiers d'art", souligne l'institution dans son communiqué.Le Mobilier national, qui compte plusieurs siècles d'expérience unique en matière de restauration et de création, et fait appel à des métiers d'art de haut niveau parfois en voie de disparition, a été vertement critiquée dans le dernier rapport de la Cour des comptes en février pour une gestion "sclérosée", ce que sa direction rejette vigoureusement.La Cour a appelé l'Etat à "engager sans plus attendre la redynamisation de ses activités".