TEMOIGNAGE - Frelons asiatiques dans l'Oise : “A 5 minutes près, j'étais morte”

Le 22 juin dernier, Jeannette Chalier, une habitante de Beauvais, s'affaire dans son jardin : elle a décidé de faire du rangement dans un ancien chenil qui sert aujourd'hui de débarras.C'est alors qu'elle dérange un nid de frelons asiatiques. Un premier individu la pique. Puis une dizaine d'autres se jettent sur elle. Prise de panique, elle court se réfugier dans sa maison. Mais la piqûre a déjà fait son effet : Jeannette est prise de vertiges et souffre de troubles de la vision.Les pompiers, rapidement sur place, sont dans l'obligation de faire venir le SMUR tant l'état de Jeannette est grave : elle s'est évanoui et n'a plus que 5 de tension artérielle. Le médecin la met sous oxygène et la fait hospitalisée d'urgence.Presque deux semaines plus tard, Jeannette va mieux mais elle ne s'approche plus de son chenil, traumatisée par la violence de l'attaque.Les piqûres de frelon asiatiques sont très douloureuses. Elles peuvent être multiples. Le venin des frelons asiatiques est neuro-toxique et peut provoquer de chocs anaphylactiques violents tel que l'oedème de quincke.Dans la majorité des cas, les nids sont en hauteur. Il ne faut surtout essayer de les déloger soi-même. Il faut prévenir les pompiers qui sont formés à ce genre d'intervention. Pour les nids qui ne sont pas en hauteur, il ne faut pas s'en approcher : les frelons peuvent répondre violemment pour le défendre. La zone critique est d'une quinzaine de mètres autour du nid. Lors de leurs interventions, les pompiers mettent en place des périmètres de sécurité de 50 mètres. Le frelon asiatique est une espèce dangereuse en terme de sécurité publique et pour l'environnement : il est classé dans la liste des dangers sanitaires pour l'abeille domestique.Le frelon asiatique a la même taille que le frelon européen. Il présente cependant des traces noires sur le corps et des pattes jaunes.