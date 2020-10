Tour d'Italie 2020 : et de quatre étapes pour le Beauvaisien Arnaud Démare !

Arnaud Démare a enlevé la 11e étape du Giro ce 14 octobre. C'est la quatrième fois de cette édition 2020 du Tour d'Italie que le Beauvaisien et champion de France est le plus fort au sprint. Il conforte son maillot cyclamen. Va-t-il le garder jusqu'à Milan ?

Mais oui Arnaud Démare s'impose sur cette 11e étape du Giro ! 💪🇫🇷 #lequipeGIRO pic.twitter.com/2WTILpQs7C — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 14, 2020

14 victoires en 2020

Le patron du sprint sur ce #Giro se nomme Arnaud Démare, 14 victoires désormais en 2020. Il devient aussi le coureur français en activité avec le plus de succès d'étape sur les Grands Tours, monstrueux cette année avec ses 4 victoires ! pic.twitter.com/Yo3XI618NK — Le Gruppetto (@LeGruppetto) October 14, 2020

Et de quatre ! L'appétit d'Arnaud Démare est insatiable sur ce Giro 2020 : ce 14 octobre, le sprinteur beauvaisien a de nouveau remporté une étape sur ce Tour d'Italie, en écrasant le sprint dans les rues de Rimini, en conclusion de la 11étape.Le profil de l'étape et ses 182 km de plat promettaient un sprint massif dans lequel le Beauvaisien excelle. Emmené par l'effort de ses coéquipiers de Groupama-FDJ en tête du peloton, le champion de France s'est imposé devant Peter Sagan et Davide Ballerini.Côté maillot distinctif , Arnaud Démare a conforté sa position devant Peter Sagan (+16 points). Le Slovaque était revenu à seulement 20 points de retard dans la course au maillot cyclamen suite à sa superbe victoire lors de la 10e étape.En s'imposant ce mercredi 14 octobre, le Français a récolté sa 14e victoire en 2020. Comme le rappelle Le Gruppetto sur les réseaux sociaux, il est désormais le coureur tricolore en activité à avoir remporté le plus de victoires d'étapes sur les Grands tours. Mais ce n'est pas tout, avec 4 succès sur une même édition du Giro dans sa besace, il égale une performance jusqu'alors réalisée par un seul Français : Bernard Hinault en 1982.